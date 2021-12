Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star de Serie A prête à rejoindre le projet QSI ? La réponse

Publié le 24 décembre 2021 à 6h30 par D.M.

Annoncé dans le viseurs de clubs anglais et du PSG, Franck Kessié voudrait rester au Milan AC. Mais les négociations pour une prolongation sont dans l'impasse.

A la recherche d’un milieu de terrain, Leonardo n’aurait pas abandonné la piste Franck Kessié. A en croire la presse italienne, le directeur sportif du PSG maintiendrait le contact avec l’entourage du joueur, sous contrat avec le Milan AC jusqu’en juin prochain. Le club parisien ne serait pas seul dans ce dossier puisque Tottenham et d’autres équipes de Premier League suivraient sa situation. Du côté de Kessié, on ne fermerait pas la porte à un départ à la fin de la saison, même si une prolongation est toujours espérée.

Kessié veut prolonger, mais...