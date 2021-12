Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout est prévu pour l’avenir de Dimitri Payet !

Publié le 25 décembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OM, Dimitri Payet se rapproche de la fin de sa carrière. Mais l’international français sait déjà de quoi sera fait son avenir…

Du haut de ses 34 ans, Dimitri Payet se rapproche indéniablement de la retraite même s’il lui reste encore deux ans et demi de contrat avec l’OM. Et le numéro 10 phocéen, qui reste un élément important du projet McCourt, semble avoir déjà tout planifié pour sa reconversion puisqu’il dispose d’une offre de la part de sa direction pour occuper un rôle dans l’organigramme de l’OM comme il l’avait d’ailleurs confirmé en octobre dans les colonnes de L’Equipe.

Payet aura un autre rôle à l’OM après sa carrière