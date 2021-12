Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a déjà fixé une priorité pour cet hiver !

Publié le 23 décembre 2021 à 16h10 par A.M. mis à jour le 23 décembre 2021 à 16h11

A l'approche de l'ouverture du mercato d'hiver, Pablo Longoria est actif en coulisses. Et bien que la priorité soit de vendre, l'arrivée d'un milieu de terrain n'est pas à exclure du côté de l'OM.

Le mercato d'hiver ouvrira ses portes le 1er janvier et Jorge Sampaoli a déjà affiché sa volonté de voir débarquer des renforts. « En ce qui concerne le mercato, le président sait ce que je pense, on va voir ce qu’il peut faire pour améliorer ce que nous avons, sinon nous essaierons de grandir avec ce que l’on a », confiait l'entraîneur de l'OM après le nul contre Reims (1-1) mercredi soir. Dans cette optique, un premier poste serait ciblé par Pablo Longoria.

L'OM veut un milieu cet hiver