Mercato - OM : Sampaoli annonce la couleur à Longoria pour le mercato !

Publié le 23 décembre 2021 à 9h10 par Th.B.

Bien que Pablo Longoria ait déjà permis à Jorge Sampaoli d’avoir un effectif particulièrement étoffé grâce à un travail conséquent à l’intersaison, l’entraîneur de l’OM semble avoir soufflé à l’oreille de son président de nouvelles options pour le mercato hivernal.

Au bout du suspense, l’OM a arraché le point du match nul lors de la réception du Stade de Reims mercredi soir grâce à un penalty transformé par Dimitri Payet dans les ultimes secondes du temps additionnel de la seconde période (1-1). Ce résultat a engendré la perte de la deuxième place de l’OM au classement puisque l’OGC Nice, en s’imposant face au RC Lens (2-1) est devenu le dauphin du PSG pour la trêve hivernale. Afin de tenir la cadence, l’entraîneur Jorge Sampaoli a avoué avoir donné certains axes de travail à son président Pablo Longoria au sujet du mercato hivernal.

« Le mercato ? Le président sait ce que je pense »