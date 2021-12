Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt est prévenu pour le mercato hivernal !

Publié le 23 décembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

En quête de nouvelles recrues pour cet hiver à l’OM, Jorge Sampaoli a fait passer un message fort à ce sujet, précisant même qu’il avait abordé la question avec Frank McCourt.

Avec les départs probables de Bamba Dieng et Pape Gueye à la CAN avec le Sénégal cet hiver en plus de l’éventuelle vente de Boubacar Kamara qui a la cote sur le marché des transferts, l’OM cherchera à attirer du renfort. Interrogé mardi en conférence de presse sur le mercato hivernal, Jorge Sampaoli a clairement interpellé sa direction, et l’entraîneur de l’OM avoue en avoir d’ailleurs discuté directement avec Frank McCourt, le propriétaire du club.

« J’en parle au propriétaire »