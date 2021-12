Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La décision est déjà prise pour l’avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 25 décembre 2021 à 0h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé semble promis à un départ au Real Madrid. Et son discours depuis plusieurs mois va clairement dans ce sens…

Parmi les dossiers qui s’annoncent majeurs pour le mercato estival 2022, Kylian Mbappé occupe une place à part. L’attaquant français du PSG arrivera au terme de son contrat, et une prolongation ne semble clairement pas à l’ordre du jour. Déjà, l’été dernier, Mbappé avait fait le forcing pour rejoindre le Real Madrid qui avait tout tenté pour racheter sa dernière année de contrat, allant même jusqu’à proposer 200M€ au PSG. En vain. Mais la décision semble irrévocable pour Kylian Mbappé…

« Je ne vais pas faire l’hypocrite »