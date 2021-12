Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les rebondissements s'enchaînent pour la vente du club !

Publié le 25 décembre 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Lancé depuis le mois d'avril, le processus de vente de l'ASSE a rythmé l'année 2021 en connaissant de nombreux rebondissements. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer espéraient initialement boucler ce projet avant le 31 décembre, ce qui semble aujourd'hui impossible. Mais de gros projets sont toujours en course et la vente pourrait aboutir en 2022.

L'année 2021 n'aura pas été de tout repos pour l'ASSE qui, après s'être maintenu la saison dernière, est en grand danger cette saison puisque les Verts sont dans la zone rouge en Ligue 1. Une situation qui a poussé au licenciement de Claude Puel, remplacé par Pascal Dupraz, spécialiste des miracles, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Mais surtout, cette année aura été marquée par le processus de vente de l'ASSE, lancé en avril, et qui n'a toujours pas abouti malgré la volonté de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer de boucler ce dossier avant le 31 décembre. Il faut dire que ce feuilleton a connu de nombreux rebondissements, à commencer par le rejet du projet de Norodom Ravichak, prince cambodgien qui semblait pourtant porteur d'un projet important. Mais ce dernier aurait fourni de faux documents pour justifier ses garanties bancaires. Ecarté du processus par KPMG, cabinet d'audit en charge d'éplucher tous les dossiers de reprise de l'ASSE, le prince cambodgien n'est pas le seul à avoir vu son offre être repoussée. Le 23 novembre dernier, les actionnaires révélaient par le biais d'un communiqué avoir également refusé les propositions du projet local d'Olivier Markarian ainsi que celui de Jean Michel Roussier. « Le cabinet de conseil a estimé que les garanties juridiques et financières apportées par les candidats sont insuffisantes. Les garanties d’investissement dans le développement du club ou les garanties de l’origine des fonds n’ont pas été apportées à ce jour », expliquait ce communiqué.

La vente de l'ASSE va animer 2022 après avoir rythmé 2021