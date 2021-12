Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un ex-international français dans le viseur de Dupraz ?

Publié le 23 décembre 2021 à 21h10 par Th.B.

Sans club depuis son départ de Valence cet été, Eliaquim Mangala intéresserait l’ASSE de Pascal Dupraz. Et ce sentiment serait également éprouvé par l’ancien joueur des Bleus.

Et si le mercato hivernal de l’ASSE ne se résumait pas qu’au recrutement d’un attaquant et d’un milieu de terrain en plus de Joris Gnagnon ? À la mi-décembre, RMC Sport dévoilait que les deux axes de travail de Pascal Dupraz serait l’entrejeu et le front de l’attaque stéphanoise. D’ailleurs, dans la foulée de la défaite des Verts mercredi face au FC Nantes (1-0), l’entraîneur a interpellé ses dirigeants quant à la nécessité d’injecter du sang neuf cet hiver. « Ce soir, j'ai vu la reconnexion des joueurs vers le public mais ça ne fait pas les points. Avant de venir, je savais que la tâche était compliquée. Il faut vite que je trouve la bonne formule. Le mercato sera important. Il faut se dépêcher de recruter pour renforcer l'équipe, amener davantage de dynamisme et de cohérence dans toutes les lignes ». Et un ancien international français pourrait débarquer dans le Forez.

Un intérêt réciproque entre l’ASSE et Mangala !