Mercato - PSG : Tout se jouera face au Real Madrid pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 26 décembre 2021 à 5h00 par T.M.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi incertain, le choc à venir en Ligue des Champions face au Real Madrid pourrait bien tout faire basculer. Explications.

Partira, ne partira pas ? Le flou est total concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Lors du dernier mercato estival, le Français souhaitait quitter le PSG et le Real Madrid a tout fait pour obtenir un accord avec le club de la capitale. Cela ne s’est finalement pas fait et Mbappé a été retenu. Mais ce départ pourrait n’être que partie remise. En effet, le champion du monde est en fin de contrat et s’il ne prolonge pas, plus rien ne le retiendra de s’en aller à la fin de la saison. Une bonne nouvelle donc pour le Real Madrid, qui se retrouvera d’ailleurs face à Kylian Mbappé au printemps à l’occasion des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Une affiche qui peut tout changer ?

Le tirage au sort en a décidé ainsi, le Real Madrid affrontera le PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre qui pourrait être d’une énorme importance pour la suite de l’avenir de Kylian Mbappé. En effet, alors que le Français n’a toujours pas fait de choix officiellement, le résultat de cette opposition pourrait avoir un impact. Ainsi, si le Real Madrid venait à éliminer le PSG, cela pourrait définitivement convaincre Mbappé de s’en aller pour remporter la Ligue des Champions ailleurs. En revanche, le le PSG l’emporte face aux Merengue, cela pourrait faire réfléchir le joueur de Mauricio Pochettino concernant l’utilité de rejoindre la Casa Blanca, qui ne joue aujourd’hui plus les premiers rôles en Europe.