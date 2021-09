Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable coup de poker du Real Madrid pour Kylian Mbappé

Publié le 3 septembre 2021 à 13h30 par Bernard Colas mis à jour le 3 septembre 2021 à 13h34

Comme attendu, Kylian Mbappé a animé le dernier mercato estival. Le Real Madrid s’est rapproché du PSG pour arracher la signature du Bondynois, sans pour autant parvenir à ses fins. Un dossier complexe sur lequel est revenu l’expert en économie comportementale Pedro Rey Biel, pour qui le club espagnol a volontairement échoué dans sa quête.

Cet été, une véritable partie de poker menteur s’est mise en place entre le PSG et le Real Madrid. Florentino Pérez a attendu la fin du mercato pour lancer son offensive pour Kylian Mbappé, en vain. Pourtant, les dirigeants parisiens ont bel et bien ouvert les discussions avec leurs homologues madrilènes pour le transfert de l’international français, et Leonardo a même ouvert publiquement la porte à un départ du joueur. « On ne retient personne. Si quelqu’un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra , confiait le directeur sportif du PSG aux médias le 25 août dernier. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato changer nos plans. S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions . » Une réponse directe à la première offre du Real Madrid estimée à 160M€, rapidement revue à la hausse pour atteindre dans un deuxième temps 180M€. Quelques heures avant la deadline du mercato estival 2021, la somme de 200M€ a même été évoquée par plusieurs médias, mais le PSG s’est montré inflexible pour Kylian Mbappé. « Par rapport à la position du Real, ça ressemble à une stratégie pour avoir un non de notre part, pour montrer qu’ils ont tout essayé et d’attendre un an pour l’avoir libre. Cela fait deux ans que le Real se comporte comme ça, c’est incorrect, illégal même car ils ont contacté le joueur », jugeait Leonardo lors de sa prise de parole concernant Kylian Mbappé. Une stratégie également mise en avant de l’autre côté des Pyrénées.

« Le Real Madrid ne voulait vraiment pas signer Mbappé maintenant »

Alors que les médias espagnols se penchent déjà sur l’évolution du dossier Mbappé, et la possible arrivée libre du Bondynois au Real Madrid à l’été 2022, Pedro Rey Bienne s’est de son côté concentré sur la stratégie de Florentino Pérez avec la star du PSG. Expert en économie comportementale, le professeur agrégé de l’ESADE (École supérieure d'administration et de direction d’entreprises, située à Barcelone) a analysé en détail dans des propos accordés à El Confidencial le feuilleton qui a animé cette fin de mercato estival, et le rôle prépondérant de l'opinion publique sur celui-ci. « Nous ne savons pas comment se sont déroulées les négociations entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, mais nous savons comment elles se sont déroulées pour le public, puisque nous avons été informés à la minute près de tous les mouvements , explique Pedro Rey Bienne auprès du média ibérique. En plus des deux clubs, il y avait trois autres parties impliquées dans cette négociation pour la signature de Mbappé : le joueur, la presse, qui était chargée de chauffer l'atmosphère, et l'opinion publique, parmi laquelle nous incluons les membres du Real Madrid. Offrir 200 millions pour un joueur qui sera libre la saison prochaine est une folie, bien que je pense que le Real Madrid a toujours pris en compte que la possibilité que le PSG accepte, même si la probabilité était faible. Donc fondamentalement, ils l'ont fait pour se faire bien voir des partenaires, ainsi que de Mbappé lui-même, à qui ils voulaient montrer que leur intérêt pour lui est sérieux. Mon sentiment est que le Real Madrid ne voulait vraiment pas signer Mbappé maintenant et a négocié pour le spectacle, sachant que le PSG n'allait jamais accepter l'offre qui a été faite, et au sein du Bernabéu, ils savaient qu'il ne devaient pas le faire non plus. C'est pour cela que je dis que je crois que Madrid n'a pas tout donné dans la négociation . »

