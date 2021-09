Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Camavinga aurait joué un terrible tour à Al-Khelaïfi !

Publié le 3 septembre 2021 à 12h15 par La rédaction

Dans le viseur du PSG, Eduardo Camavinga a finalement raillé le Real Madrid dans les ultimes instants du mercato estival. Une volonté délibérée du jeune français de snober le club de la capitale selon la presse espagnole.

Faute d’avoir pu mettre la main sur Kylian Mbappé, le Real Madrid a décidé de se rabattre sur Eduardo Camavinga. Le club merengue s’est attaché les services de l’ancien milieu du Stade Rennais pour un montant compris entre 30 et 35M€, une opération qui n’est pas étrangère à l’échec de l’opération Mbappé comme vous l’a révélé le10sport.com. Dans le viseur du PSG et de Manchester United, Eduardo Camavinga a donc finalement opté pour le Real Madrid, club avec lequel il est désormais engagé jusqu’en juin 2027, à la plus grande satisfaction du principal intéressé.

Camavinga aurait snobé le PSG pour le Real Madrid