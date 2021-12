Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà tout proche de boucler deux dossiers XXL ?

Publié le 27 décembre 2021 à 0h45 par B.C.

Présents au PSG depuis de nombreuses années, Marquinhos et Angel Di Maria sont en route vers une prolongation avec le club de la capitale.

Alors que le mercato hivernal s’apprête à ouvrir ses portes, Leonardo pourrait s’y montrer actif afin de renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain. Mais en parallèle, l’Italo-brésilien travaille actuellement pour régler l’avenir de certains cadres. Si le cas Mbappé apparaît logiquement comme une priorité, le PSG souhaiterait également parvenir à un accord avec Marquinhos et Angel Di Maria afin de s’assurer que leur avenir s’écrit du côté du Parc des Princes. Le défenseur brésilien est encore engagé jusqu’en juin 2024, tandis que l’Argentin est actuellement dans sa dernière année de contrat. Deux dossiers qui seraient en passe d’être bouclés.

Marquinhos et Di Maria, en route vers une année supplémentaire