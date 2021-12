Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria sur le départ ? La réponse

Publié le 26 décembre 2021 à 13h45 par D.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Angel Di Maria aurait de grandes chances de rester au PSG jusqu'en 2023, malgré l'intérêt de nombreux clubs.

« Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l'école. Je l'ai dit sur le site internet (du PSG, NDLR), je voudrais partir d'ici par la grande porte, et si je pars c'est pour aller dans le football argentin, je veux finir mon contrat ». En mars dernier, Angel Di Maria n’avait pas caché son envie de rester au PSG et d’honorer son contrat. Mais ces derniers jours, la presse brésilienne avait évoqué un possible départ de l’international argentin à la fin de la saison. Un intérêt de l’Atlético Mineiro avait été évoqué pour Di Maria, lié au PSG jusqu’en juin prochain.

Di Maria en négociations avec le PSG