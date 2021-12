Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce tonitruante sur ce dossier bouclé par Leonardo !

Publié le 26 décembre 2021 à 11h45 par B.C. mis à jour le 26 décembre 2021 à 11h55

Alors que le départ de Rafinha est évoqué avec insistance depuis plusieurs jours, Jokin Aperribay, président de la Real Sociedad, a confirmé l’arrivée prochaine du joueur du PSG.

Leonardo est en passe de boucler un premier départ. Alors que le directeur sportif du PSG souhaite dégraisser l’effectif parisien durant le mercato hivernal, Rafinha est sur le point de rejoindre la Real Sociedad sous la forme d’un prêt. Il ne resterait plus que quelques détails à régler, portant principalement sur l’inclusion ou non d’une option d’achat et sur la question de la prise en charge du salaire. La presse française et espagnole assure cependant que l’arrivée du Brésilien à la Real Sociedad est imminente, et Jokin Aperribay, président du club basque, considère déjà cette opération comme actée.

« Rafinha était très désireux de venir »