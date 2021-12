Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est sur le point de boucler un premier dossier brûlant !

Publié le 26 décembre 2021 à 10h30 par La rédaction

Annoncé proche de la Real Sociedad, Rafinha est sur le point de quitter le PSG afin de retrouver le championnat espagnol.

Si le PSG a marqué les esprits lors du dernier mercato estival grâce aux arrivées enregistrées, et en particulier celle de Lionel Messi, Leonardo entend désormais faire parler de lui avec des départs. Comme l’explique L’Équipe , le PSG espère récupérer plus de 100M€ d’ici à la fin de la saison grâce à des ventes, mais le premier départ hivernal acté devrait être un prêt. Rafinha devrait en effet rejoindre la Real Sociedad jusqu’à la fin de la saison, une opération qui serait sur le point d’aboutir.

C’est imminent pour le départ de Rafinha