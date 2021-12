Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kurzawa veut plomber les plans de Leonardo !

Publié le 26 décembre 2021 à 10h45 par B.C.

Alors que Leonardo espère réaliser quelques ventes cet hiver, Layvin Kurzawa fait partie des joueurs poussés vers la sortie par le PSG, mais le latéral gauche aurait d’autres plans pour son avenir.

Après un mercato estival très animé dans le sens des arrivées, Leonardo compte profiter du marché hivernal pour se séparer de plusieurs éléments. D’après les informations de L’Équipe , le PSG espère récupérer plus de 100M€ d’ici à la fin de la saison avec des ventes, et les joueurs concernés ont déjà été identifiés par le club de la capitale. Prolongé l’année dernière jusqu’en juin 2024, Layvin Kurzawa ne rentre pas dans les plans de Mauricio Pochettino et se retrouve donc poussé vers la sortie. Plusieurs pistes ont déjà été évoquées pour le latéral gauche de 29 ans, qui n’a joué que 9 minutes cette saison, mais cette situation ne l’inciterait pas forcément à aller voir ailleurs.

Kurzawa n’envisage pas de partir