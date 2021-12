Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour cet attaquant, Xavi reçoit une nouvelle réponse !

Publié le 27 décembre 2021 à 1h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone garderait des vues sur Pierre-Emerick dans le cadre d’une offensive lors du mercato hivernal, l’avenir du Gabonais qui est au placard à Arsenal reste flou…

Le FC Barcelone pourrait-il mettre la main sur un autre élément sur le marché cet hiver après la venue de Dani Alves et l’imminente officialisation de Ferran Torres ? Selon la Cadena SER et SPORT , la volonté des dirigeants du FC Barcelone serait de mener à bien une troisième opération dans le sens des arrivées. Cependant, des départs sont primordiaux pour que Joan Laporta et le comité de direction du Barça puisse boucler une telle opération. Parmi les nombreuses pistes activées par le FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang serait également une option. El Chringuito a même fait part d’un échange de joueurs dans lequel Philippe Coutinho ferait partie intégrante. Écarté du groupe d’Arsenal pour des raisons disciplinaires depuis quelques semaines à présent, Aubameyang ne verrait pas le bout du tunnel de sa sanction.

Mikel Arteta botte en touche pour Pierre-Emerick Aubameyang