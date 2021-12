Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola prépare un énorme coup avec Haaland !

Publié le 26 décembre 2021 à 9h45 par La rédaction mis à jour le 26 décembre 2021 à 9h46

Alors que le contrat de Kylian Mbappé se termine en juin 2022, Leonardo a fait d'Erling Haaland l'une de ses priorités pour remplacer le Français en cas de départ. Néanmoins, le PSG devra se méfier de Manchester City dans ce dossier.

La situation contractuelle de Kylian Mbappé oblige le PSG a se préparer à toutes les éventualités. Le Français est dans sa dernière année de contrat et ne semble pas être déterminé à prolonger son bail avec Paris. Comme révélé par le10sport.com au mois d'août dernier, Leonardo a fait d'Erling Haaland l'une de ses principales cibles pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé. Toutefois, le PSG devrait faire face à la concurrence redoutable de Manchester City dans ce dossier, en plus de celle du FC Barcelone...

Manchester City est déterminé à recruter Haaland