Mercato - PSG : Mbappé, Real Madrid... Haaland a lâché une réponse fracassante à Al-Khelaïfi !

Publié le 26 décembre 2021 à 15h00 par D.M.

Alors que le Real Madrid tentait de recruter Kylian Mbappé dans les ultimes instants du mercato estival, le PSG avait entamé des discussions avec Erling Haaland. Mais l'international norvégien aurait refusé de rejoindre Paris.

Le Real Madrid avait attendu la fin du mois d’août pour lancer son offensive dans le dossier Kylian Mbappé. Sur les traces du joueur français depuis des années, le club espagnol espérait rafler la mise en formulant plusieurs offres. Président de la Casa Blanca, Florentino Perez serait monté jusqu’à 180M€. Une offre, qui était proche de faire flancher le PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com le 25 août dernier, les dirigeants parisiens avaient commencé à chercher son remplaçant dans les ultimes instants du mercato estival. Les responsables du PSG avaient exploré la piste Robert Lewandowski (Bayern Munich), mais aussi celle qui mène à Erling Haaland.

Haaland aurait refusé le PSG pour se laisser une chance de partir au Real Madrid