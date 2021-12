Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Cavani... Xavi va devoir prendre une décision capitale pour son recrutement !

Publié le 26 décembre 2021 à 14h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone serait proche de recruter Edinson Cavani, les Corinthians n'auraient pas dit leur dernier mot avec l'Uruguayen. De son côté, Xavi hésiterait de plus en plus à finaliser l'arrivée du buteur de Manchester United cet hiver. Le technicien espagnol aurait en effet déjà les yeux rivés sur Erling Haaland pour l'été prochain.

Edinson Cavani devrait être l'un des protagonistes du mercato hivernal. En manque de temps de jeu à Manchester United depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, l'Uruguayen chercherait à changer d'air dès le mois de janvier prochain. L'ancien buteur du PSG ne manquerait pas de prétendants, puisqu'en plus du FC Barcelone, les Corinthians et dans une moindre mesure, la Juventus, le suivraient de près. Selon Sport , le club brésilien serait même disposé à s'aligner sur le salaire que perçoit l'attaquant en Angleterre. De son côté, Manchester United ne devrait pas fermer la porte à un départ de l'avant-centre, puisque d'après le quotidien catalan, les Red Devils pourraient résilier le contrat d'Edinson Cavani dès mardi prochain. Une condition essentielle pour le Barça afin de pouvoir s'attacher les services du joueur de 34 ans sans débourser la moindre indemnité de transfert. Néanmoins, Xavi ne serait plus totalement convaincu par le recrutement de Cavani...

Xavi doute sur la nécessité de recruter Cavani...

D'après les informations de Sport , le FC Barcelone était dernièrement en bonne voie pour finaliser le recrutement d'Edinson Cavani, puisque ce dernier aurait déjà donné son accord au club culé. Pour autant, avec la très probable arrivée de Ferran Torres cet hiver et les retours de blessure de Martin Braithwaite et d'Ansu Fati, le Barça se questionnerait sur le besoin de signer Edinson Cavani pour une saison et demie. Les dirigeants catalans songeraient désormais à renforcer la défense des Blaugrana et attendre l'été prochain pour recruter un attaquant de classe mondiale. Un buteur de renom que Xavi aurait déjà identifié...

Xavi préfère tout miser sur Haaland l'été prochain !