Mercato - Barcelone : Incroyable coup de théâtre dans le feuilleton Dembélé !

Publié le 26 décembre 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Lié au FC Barcelone jusqu'en juin, Ousmane Dembélé n'aurait toujours pas trouvé d'accord avec le club catalan. L'international français aurait reçu des offres de Premier League.

Questionné sur son avenir en avril dernier, Ousmane Dembélé ne cachait pas son envie de rester au FC Barcelone. « J e suis content ici à Barcelone. Je me sens bien. On verra ce qui va se passer, il y a un nouveau président. Un président que j’ai vu, que je ne connais pas trop, qui a fait l’histoire du Barça, qui est proche des joueurs. On verra bien » avait-il confié au micro de beIN SPORTS . Proche de l’international français, Mathieu Bodmer a confirmé la tendance au micro de RMC il y a quelques jours : « Lui est en position de force puisqu’il est en fin de contrat. Il doit faire le bon choix. Il a envie de continuer au FC Barcelone, il s’entend bien avec le club, le coach » . Et ce dossier semblait entrer dans sa phase décisive. La presse espagnole avait évoqué un terrain d'entente entre les deux parties. Lié au FC Barcelone jusqu’en juin prochain, Ousmane Dembélé se serait mis d’accord avec la formation blaugrana pour une prolongation de cinq ans selon les informations de Sport . Mais des sources proches du dossier ont démenti cette information.

L'agent de Dembélé toujours silencieux ?

« Dembélé nous a toujours montré sa volonté de rester au Barça. Nous sommes à un moment clé et nous espérons qu'avant la fin de l'année cette situation sera clarifiée » déclarait Mateu Alemany, directeur du football du FC Barcelone. Mais ce dimanche, des personnes, qui ont participé aux négociations, ont annoncé à Mundo Deportivo qu’aucun accord n’avait encore été trouvé dans ce dossier. L’agent d’Ousmane Dembélé n’aurait, en réalité, toujours pas répondu à la dernière offre de Joan Laporta et resterait silencieux. Une position, qui agace au sein du FC Barcelone. Le président de la formation blaugrana voudrait être fixé le plus rapidement possible et aurait demandé à Moussa Sissoko, représentant de l’international français, de lui donner une réponse avant le 31 décembre. Mais il n’est pas certain que l’agent réponde au dirigeant avant la fin de l’année 2021. Et pour cause, il ne verrait pas d’un mauvais œil un départ d’Ousmane Dembélé en Premier League.

Dembélé a la côte en Premier League