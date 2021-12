Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La révolution Xavi est bel et bien lancée au Barça !

Publié le 27 décembre 2021 à 11h30 par Dan Marciano

L'arrivée de Xavi au FC Barcelone a été suivi par de multiples changements au sein du groupe. Et le prochain mercato hivernal sera l'occasion pour le nouvel entraîneur d'imprimer, un peu plus, sa marque, en Catalogne.

Nommé en mars dernier à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta avait été contraint de cohabiter avec Ronald Koeman, nommé par son prédécesseur Josep Maria Bartomeu. Le dirigeant avait apporté son soutien au technicien néerlandais avant de définitivement le lâcher après une défaite face au Rayo Vallecano. Pour tenter de relancer la machine, Joan Laporta a décidé de faire appel à Xavi. Véritable emblème de la formation blaugrana , l’entraîneur est arrivé en provenance du Qatar pour relever le défi suivant : remettre le FC Barcelone sur des bons rails en s’appuyant sur de jeunes éléments issus pour la plupart de la Masia . Les débuts sont délicats pour Xavi, éliminé de la Ligue des champions après une défaite face au Bayern Munich le 8 décembre dernier (3-0). Le technicien a identifié des lacunes et a demandé à son président des renforts lors du prochain mercato hivernal, malgré les difficultés financières de la formation blaugrana . L’ancien champion du monde espagnol a déjà vu arriver Dani Alves, qui ne fera ses débuts officiels qu’en janvier prochain.

Les premières recrues de l'ère Xavi débarquent

Un retour validé par Xavi. L’entraîneur catalan a donné son accord et a joué un rôle crucial dans l’arrivée de Daniel Alves, âgé aujourd’hui de 38 ans. Le latéral droit a fait ses débuts sous le maillot du FC Barcelone lors d’une rencontre face à Boca Juniors et a reçu les louanges du technicien. « Nous avons vu ce qu'il peut apporter tant en défense qu'en attaque. Il est capable de faire la différence dans la dernière passe » avait admis le coach espagnol. Première recrue de l’ère Xavi, Daniel Alves devrait être suivi par Ferran Torres. Le milieu offensif est arrivé en Catalogne ce lundi matin pour passer sa visite médicale et s’engager avec le FC Barcelone. Une signature, qui devrait coûter à la formation blaugrana 55M€. Le joueur, qui portait les couleurs de Manchester City jusqu’ici, pourrait être présenté à la presse ce mardi. Mais comme l’indique la presse espagnole, Ferran Torres ne devrait pas être la dernière recrue hivernale du FC Barcelone.

Le recrutement d'un latéral droit, nouvelle priorité de Xavi