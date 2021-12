Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un chantier colossal attend déjà Xavi !

Publié le 26 décembre 2021 à 0h45 par A.M.

Arrivé en cours de saison sur le banc du FC Barcelone, Xavi a déjà identifié le principal chantier du club blaugrana cet hiver.

Entraîneur du FC Barcelone depuis quelques semaines, Xavi a récemment confié qu'il attendait des renforts durant le mercato d'hiver. « Je suis un entraîneur du Barça, je dois m'améliorer et je ne me plains pas. Ce sont des exemples en termes d'intensité. C'est difficile pour nous d'être compétitifs. Je crois en ce que nous faisons et c'est une question de patience et de temps. Nous sommes sur la bonne voie. J’ai dit au président ce qui doit être renforcé à court et moyen terme », confiait-il en conférence de presse. Et c'est bien le secteur offensif qu'il faudra renforcer.

Xavi veut des attaquants

Et pour cause, le FC Barcelone a connu des problèmes offensifs n'inscrivant que 2 buts lors de la phase de groupes de la Ligue des champions. La retraite de Sergio Agüero, combinée aux prestations décevantes de Memphis Depay et surtout Luuk De Jong ainsi que les pépins musculaires d'Ousmane Dembélé et Ansu Fati poussent Xavi à réclamer des renforts offensifs. Les noms de Ferran Torres et Edinson Cavani sont ceux qui reviennent le plus régulièrement pour rejoindre le Barça cet hiver.