Foot - Mercato

Mercato : Pogba, Mbappé... La liste folle des joueurs à 0€ !

Publié le 25 décembre 2021 à 13h00 par A.M.

Comme l'été dernier, le prochain mercato estival devrait offrir plusieurs opérations impliquant des joueurs libres. Et les grands noms en fin de contrat ne manquent pas.

La crise du Covid a généré une nouvelle mode sur le marché des transferts, à savoir les joueurs libres. Et pour cause, la pandémie a directement impacté les finances des clubs qui se retrouvent bien souvent dans l'incapacité de prolonger leurs joueurs au même salaire. L'été dernier, le PSG en a particulièrement profité en attirant Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi et Sergio Ramos sans débourser le moindre centime en indemnité de transfert. Le FC Barcelone n'était pas en reste avec les arrivées de Memphis Depay, Sergio Agüero et Eric Garcia. Et l'été prochain, cela devrait continuer.

Mbappé, Pogba, Dembélé... Le marché à 0€ va être animé

Et pour cause, de nombreux joueurs voient leur contrat s'achever le 30 juin prochain et non des moindres. Le plus célèbre d'entre eux est Kylian Mbappé (PSG), mais Paul Pogba (Manchester United) et Ousmane Dembélé (FC Barcelone) font également partie des grands noms qui seront libres l'été prochain. En plus des trois Français, Franck Kessié (AC Milan), Paulo Dybala (Juventus), Lorenzo Insigne (Naples), Marcelo Brozovic (Inter Milan), Antonio Rüdiger (Chelsea), Boubacar Kamara (OM) ou encore Alexandre Lacazette (Arsenal) devraient également animer le marché. Dès le 1er janvier, tous ces joueurs seront autorisés de discuter avec le club de leur choix en vue de s'y engager libre en fin de saison.