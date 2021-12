Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola va dicter le mercato de Leonardo…

Publié le 25 décembre 2021 à 10h30 par G.d.S.S.

Alors que les prochains mois s’annoncent agités au PSG sur le marché des transferts, une bonne partie des dossiers à l’étude pour Leonardo devrait concerner l’écurie de Mino Raiola. Explications.

Récemment interrogé par NOS, Mino Raiola a lâché une petite bombe au sujet de Matthijs de Ligt en annonçant le départ à venir du défenseur néerlandais de la Juventus, et le PSG est une option plausible à en croire son agent : « Je pense qu’on sait tous quels clubs mentionner pour Matthijs de Ligt en tant que ‘prochaine étape’. On verra cet été. (…) La Premier League ? Cela peut être Barcelone aussi, ou le Real Madrid ou le PSG... », a indiqué Raiola. Mais Matthijs de Ligt ne devrait pas être l’unique dossier à traiter entre le célèbre agent et le PSG au cours des mois à venir.

Haaland, Pogba, Simons… Le PSG va traiter avec Raiola

Un autre cas, et non des moindres, sera au cœur des échanges entre Mino Raiola et le club parisien : Erling Haaland. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le buteur du Borussia Dortmund fait partie des priorités du Qatar pour remplacer Kylian Mbappé l’été prochain, et il faudra donc convaincre Raiola pour inciter Haaland à opter pour le PSG. Par ailleurs, Paul Pogba (Manchester United) est annoncé dans le viseur du PSG, et la jeune pépite Xavi Simons arrivera en fin de contrat en juin prochain, deux joueurs également conseillés par le célèbre agent italo-néerlandais. Leonardo va donc devoir soigner ses relations avec Raiola.