Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur a réclamé publiquement son départ !

Publié le 25 décembre 2021 à 9h30 par G.d.S.S.

Barré par une concurrence colossale au sein du PSG, Sergio Rico a conscience de ne plus avoir d’avenir au sein du club de la capitale et a déjà affiché son envie de partir au plus vite.

Alors qu’il faisait office de doublure de Keylor Navas entre 2019 et 2021, Sergio Rico (28 ans) doit désormais composer en plus avec la présence de Gianluigi Donnarumma, recruté par le PSG lors du dernier mercato estival. Un renfort qui positionne donc le gardien espagnol au rang de numéro 3 dans la hiérarchie de Mauricio Pochettino, et qui incite donc plus que jamais Rico à quitter le PSG.

Rico veut s’en aller