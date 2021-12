Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : A cause de Longoria, McCourt va lâcher 40M€ !

Publié le 25 décembre 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Bien que l'OM se concentre actuellement sur le mercato d'hiver, Pablo Longoria doit déjà se projeter sur la fin de la saison à l'issue de laquelle de nombreuses options d'achat seront à lever.

L'été dernier, l'Olympique de Marseille a frappé très fort à recrutant pas moins de 11 joueurs à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Parmi ces joueurs, cinq sont arrivés sous la forme d'un prêt, dont trois comportent une option d'achat dont la condition pour qu'elle soit levée est assez simple. C'est ainsi le cas de Cengiz Under, Matteo Guendouzi et Pau Lopez. Par conséquent, Frank McCourt va devoir sortir le chéquier en fin de saison, d'autant plus que le prêt d'Arkadiusz Milik prendra également fin en juin prochain.

Les options d'achat vont coûter cher à l'OM