Mercato - OM : Mandanda, Lopez... Un rendez-vous capital pour l’OM ?

Publié le 22 décembre 2021 à 19h10 par A.C.

Arrivé cet été en prêt en provenance de l’AS Roma, Pau Lopez s’est affirmé comme un titulaire en puissance à l’Olympique de Marseille... au détriment de Steve Mandanda.

Véritable idole des supporters, Steve Mandanda traverse une période délicate à l’Olympique de Marseille. Avec l’arrivée de Pau Lopez il a en effet été relégué sur le banc et la relation avec Jorge Sampaoli ne serait pas vraiment au beau fixe. L’Équipe a récemment révélé que Mandanda n’apprécierait pas vraiment la gestion du poste de gardien par son entraineur et un possible départ a même été évoqué ! Surtout que Lopez semble bien parti pour s’inscrire dans la durée à l’OM...

Le clan Lopez veut tout boucler avec l’OM