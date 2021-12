Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une réunion cruciale réclamée par Steve Mandanda ?

Publié le 21 décembre 2021 à 20h10 par D.M.

Véritable légende à l'OM, Steve Mandanda aurait réclamé une rencontre avec Jorge Sampaoli afin d'évoquer sa situation. Au terme de celle-ci, le portier prendra une décision au sujet de son avenir.

Nommé entraîneur de l’OM en mars dernier, Jorge Sampaoli a demandé à Pablo Longoria de recruter un portier capable de concurrencer Steve Mandanda, âgé de 36 ans. Le technicien argentin a été écouté puisque Pau Lopez a posé ses valises à Marseille lors du dernier mercato estival. Prêté par l’AS Roma, le gardien espagnol est vite parvenu à se défaire de la concurrence de Mandanda, qui se questionne sur son avenir. Selon RMC Sport, l’international français pourrait envisager de quitter l’OM si son temps de jeu n’évolue pas. Présent en conférence de presse, Sampaoli a été interrogé sur ce dossier sensible : « Personnellement, il ne m'a rien dit, il ne m'a pas fait part d'inquiétude à ce sujet. Donc c'est plutôt à lui de répondre à ça » . Journaliste pour RMC , Florent Germain a fait le point sur l’avenir de Mandanda, lié à l’OM jusqu’en 2024.

« Un départ n’est pas à exclure »