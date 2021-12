Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le club prend position pour l’avenir de Steve Mandanda !

Publié le 21 décembre 2021 à 14h30 par T.M.

A l’approche du mercato hivernal, les questions se posent sur l’avenir de Steve Mandanda. Aujourd’hui, la légende de l’OM est dans l’ombre de Pau Lopez. Une situation qui pourrait donc le pousser au départ en janvier. De quoi faire réagir sur la Canebière.

Lors du dernier mercato estival, les cartes ont totalement été redistribuées pour Steve Mandanda. Numéro 1 incontesté dans les buts de l’OM, le champion du monde a vu Pau Lopez débarquer de l’AS Rome. De quoi donc impacter sur la hiérarchie des gardiens. Et si Jorge Sampaoli a refusé d’établir clairement un ordre entre le Français et l’Espagnol, cela s’est fait naturellement. Aujourd’hui, c’est Pau Lopez qui est le titulaire tandis que Mandanda s’assoit lui sur le banc de touche, se contentant de quelques matchs. Toutefois, cette situation ne semble pas forcément satisfaire le portier marseillais. A 36 ans, il a encore envie de jouer. Les questions se posent donc sur la suite de l’aventure à l’OM de Steve Mandanda, lui qui est pourtant encore sous contrat jusqu’en 2024. Et ce lundi soir, RMC a d’ailleurs révélé de futures avancées à ce sujet puisque le Marseillais aurait tout simplement demander à s’entretenir avec Jorge Sampaoli pour être fixé sur sa situation. Un entretien en compagnie de son agent qui pourrait alors être décisif pour Mandanda. En fonction de la réponse qu’il recevra, un départ pourrait bien être envisagé et ce ne sont pas les options qui manqueraient pour rebondir. Alors qu’il a été question récemment d’un intérêt de l’ASSE, qui cherche un portier pour pallier l’absence d’Etienne Green, d’autres écuries françaises seraient au rendez-vous pour tendre la main à l’actuel joueur de Sampaoli.

