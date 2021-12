Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de tonnerre pour l’avenir de Steve Mandanda !

Publié le 20 décembre 2021 à 20h45 par B.C.

Mis sur la touche par Jorge Sampaoli depuis le retour de blessure de Pau Lopez, Steve Mandanda compte s’entretenir dans les prochains jours avec l’entraîneur de l’OM et devrait ensuite prendre une décision concernant son avenir.

Depuis le début de la saison, Steve Mandanda doit se résoudre à passer la plupart de son temps sur le banc de touche, au profit de Pau Lopez. La recrue estivale de l’OM totalise 18 apparitions depuis son arrivée, contre 5 seulement pour l’international français, qui ne s’attendait pas à un tel traitement de la part de Jorge Sampaoli après l’arrivée de l’ancien joueur de l’AS Roma. Ce dimanche, Steve Mandanda a pu retrouver les cages de l’OM à l’occasion du 32e de finale de la Coupe de France face à Cannet-Rocheville (4-1), mais cela ne suffirait pas à faire disparaître la frustration de la légende marseillaise.

Le clan Mandanda va rencontrer Sampaoli, puis décider de la suite