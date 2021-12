Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zoumana Camara prêt à prendre la succession de Mauricio Pochettino ? Il répond !

Publié le 20 décembre 2021 à 19h30 par B.C.

Actuellement à la tête des U19 au PSG, Zoumana Camara s’est prononcé sur la possibilité de diriger un jour l’équipe première du club parisien.

Arrivé il y a un an sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino peine à faire l’unanimité. L’Argentin ne parvient pas à imposer sa patte et son style à l’équipe du PSG, et malgré les résultats plutôt concluants du club de la capitaine, l’avenir du technicien est incertain à moyen terme. Interrogé au micro d’ Europe 1 , Leonardo a réaffiché son soutien à Mauricio Pochettino, affirmant que son départ n’était pas d’actualité et qu’aucun contact n’avait été entamé avec Zinedine Zidane ou un autre entraîneur. Pour autant, comme vous l’a révélé le10sport.com, le départ de Pochettino n’est plus un sujet tabou en interne, d’autant que l’état-major qatari rêve de s’attacher les services de Zinedine Zidane. Mais un autre entraîneur pourrait poser sa candidature si Mauricio Pochettino venait à plier bagage dans les prochains mois. Nommé à la tête des U19 du PSG l’été dernier, Zoumana Camara s’illustre dans ce nouveau rôle d’entraîneur, l’amenant naturellement à penser à la suite. Interrogé par Abdou Diallo dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube Baco sur sa volonté de prendre un jour les rênes du Paris Saint-Germain, Zoumana Camara s’est prononcé sur son avenir dans la capitale.

« Mon objectif, c’est d’entraîner au plus haut niveau, peut-être que ce sera ici ou ailleurs ».