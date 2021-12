Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger à 20M€ est révélé pour Kingsley Coman !

Publié le 20 décembre 2021 à 20h15 par Th.B.

Bien que le Bayern Munich se soit montré contre le fait d’offrir le mirobolant salaire réclamé par Kingsley Coman, ce qui faisait les affaires du PSG dans le cadre d’un potentiel retour de l’ex-titi parisien, le club bavarois aurait revu sa position et serait prêt à offrir ce que demande le Français.

Et si le Bayern Munich jouait finalement un sale tour au PSG avec Kingsley Coman. Dernièrement, il a été question d’une idée du principal intéressé de revêtir la tunique parisienne lorsque le Bayern semblait prêt à vendre l’international français à l’occasion du prochain mercato estival. La cause ? L’absence d’avancées dans les négociations entre les deux parties pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2023. Et il serait hors de question dans l’esprit des dirigeants du Bayern Munich de laisser filer Coman libre de tout contrat comme cela a été le cas avec David Alaba l’été dernier. Cependant, la donne aurait changé et cela ne devrait pas faire les affaires du PSG.

Le Bayern Munich prêt à casser sa tirelire pour Coman ?