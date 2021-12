Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme rebondissement dans le feuilleton Kingsley Coman !

Publié le 20 décembre 2021 à 17h45 par Th.B.

Bien qu’un retour au PSG semblait être dans un coin de la tête de Kingsley Coman, le Bayern Munich aurait l’intention de conserver l’ancien titi parisien selon la presse allemande.

Les semaines passent et le départ de Kylian Mbappé semble se dessiner en fin de saison. En effet, sous contrat jusqu’en juin prochain, l’attaquant du PSG ne songerait pas à renouveler son engagement contractuel envers le Paris Saint-Germain et pourrait bien troquer la tunique parisienne pour celle du Real Madrid. Et au PSG, le10sport.com vous a confié en août dernier qu’on songeait notamment à Erling Braut Haaland afin d’assurer la succession de Mbappé. En outre, d’autres pistes auraient été activées lorsque certains joueurs se verraient d’eux-mêmes, venir au PSG. Ce serait notamment le cas de Kingsley Coman selon la version allemande de Foot Mercato . Néanmoins, le feuilleton Coman semblerait prendre une tout autre direction.

Le Bayern finalement déterminé à conserver Coman…