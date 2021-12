Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaifi, Qatar… Le vibrant hommage de Leonardo !

Publié le 20 décembre 2021 à 18h45 par H.G.

Présent au PSG depuis 2019, Leonardo a loué son excellente relation avec Nasser Al-Khelaïfi qui lui permet de réaliser de jolis coups de matière de recrutement tout en soulignant les grandes réussites du Qatar en matière de politique du sport.

De retour au PSG en 2019, Leonardo occupe depuis le poste de directeur sportif du club de la capitale et a ainsi la lourde tâche de recruter des joueurs pour renforcer le club de la capitale, chose qu’il a bine effectuée au cours de la dernière fenêtre hivernale des transferts en enrôlant pas moins de sept joueurs. Et visiblement, ce job plait énormément à l’italo-Brésilien, même s’il n’est pas le plus performant sur le volet des ventes de son propre aveu. En effet, à l’occasion d’un entretien accordé à Europe 1 diffusé ce dimanche soir, Leonardo a confié toute sa joie d’être actuellement présent au PSG et s’est enflammé au moment de parler de son excellente relation avec son présent Nasser Al-Khelaïfi qui travaille de concert avec lui.

« On décide et on part dans tous les sens ensemble sur tous les challenges »