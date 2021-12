Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda, Pau Lopez… L’aveu de Sampaoli sur sa gestion des gardiens !

Publié le 20 décembre 2021 à 17h15 par B.C.

Cette saison, la concurrence des gardiens fait rage à l’OM, avec Steve Mandanda et Pau Lopez. Alors qu’il a décidé d’aligner le Français ce dimanche face à Cannet-Rocheville, Jorge Sampaoli est revenu sur sa gestion.

L’été dernier, l’OM s’est montré très actif sur le marché des transferts en mettant la main sur pas moins de onze renforts, dont un gardien : Pau Lopez. Cette saison, Steve Mandanda doit donc lutter pour sa place, et pour l’heure, c’est l’ancien portier de l’AS Roma qui a pris l’avantage. Depuis le début de la saison, Pau Lopez a disputé 18 rencontres toutes compétitions confondues, contre 5 seulement pour Steve Mandanda. Ce dernier a notamment eu l’occasion de disputer le 32e de finale contre Cannet-Rocheville ce dimanche, et à l’issue de la victoire de l’OM (4-1), Jorge Sampaoli est revenu sur cette gestion délicate des gardiens.

« Je tire mes conclusions en fonction des matchs »