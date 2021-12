Foot - OM

OM - Malaise : Deschamps envoie un énorme message à Mandanda !

Publié le 18 décembre 2021 à 3h30 par A.M.

En grande difficulté cette saison, Steve Mandanda reste toutefois sélectionnable comme l'assure Didier Deschamps.

Depuis le début de saison, Steve Mandanda traverse une période très compliquée. Et pour cause, Jorge Sampaoli lui préfère très clairement Pau Lopez, prêté par l'AS Roma l'été dernier. Remplaçant à l'OM, l'ancien Havrais a également perdu sa place en équipe de France puisque Didier Deschamps lui préfère désormais Mike Maignan, Alphonse Areola voire Benoît Costil pour épauler Hugo Lloris. Mais le sélectionneur des Bleus envoie un beau message à Steve Mandanda ainsi qu'à Moussa Sissoko et Olivier Giroud, dans la même situation que le portier de l'OM.

«Il n'y a pas un joueur qui a envie que ça s'arrête»