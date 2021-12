Foot - OM

OM - Malaise : Steve Mandanda très remonté en coulisses ?

Publié le 12 décembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Désormais relégué au second plan autant à l’OM qu’en équipe de France, Steve Mandanda a mal vécu de ne plus être convoqué chez les Bleus comme l’a expliqué Didier Deschamps.

Barré par Pau Lopez dans les buts de l’OM malgré son statut de légende du club, Steve Mandanda en a donc logiquement fait les frais au niveau international. Ce nouveau statut de doublure de luxe a incité Didier Deschamps à ne plus le convoquer avec les Bleus afin de privilégier d’autres profils, et c’est désormais Mike Maignan qui est le suppléant d’Hugo Lloris chez les Bleus. Interrogé sur le cas Mandanda au micro de RMC Sport, Deschamps a d’ailleurs fait part du mécontentement de la part du gardien de l’OM.

« Cela ne lui a pas plu… »