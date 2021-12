Foot - OM

OM - Malaise : Les confidences de Deschamps sur le cas Mandanda…

Publié le 10 décembre 2021 à 22h10 par Th.B.

Depuis quelque temps désormais, Steve Mandanda n’est plus appelé en Équipe de France, il a manqué les deux derniers rassemblements d’octobre et de novembre. Et cette situation, au même titre que son rôle à l’OM, l’agacerait en tout point.

Depuis le début de la saison, Steve Mandanda est pris dans un tour de montagnes russes à l’OM. Après avoir été titulaire indiscutable jusqu’à la victoire face à l’ASSE fin août (3-1), le portier a dû prendre son mal en patience jusqu’à Metz le 7 novembre dernier (0-0) avant de retrouver le banc de touche jusqu’à la rencontre de Ligue Europa jeudi face au Lokomotiv Moscou (1-0). En coulisse, bien qu’il se montre irréprochable auprès de son concurrent direct Pau Lopez, Mandanda serait de plus en plus irrité par sa situation, au point d’à terme se poser des questions sur son avenir alors que son contrat à l’OM court jusqu’en juin 2024. Et d’après Didier Deschamps, le timing de sa situation en club ainsi en sélection n’a pas été bien accueilli par Mandanda.

« Je fais des choix sportifs et cela ne lui a pas plu. Le timing qu'il a pris avec son club aussi »