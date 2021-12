Foot - OM

OM - Polémique : Après ses sanctions, l’OL répond et s’attaque au clan Longoria !

Publié le 8 décembre 2021 à 22h30 par B.C. mis à jour le 8 décembre 2021 à 22h35

Ce mercredi, la LFP a décidé d’infliger un point de retrait ferme au classement à l’OL et de faire rejouer le match contre l’OM à huis clos. Une sanction qui n’est pas du goût du club rhodanien, qui a également fustigé la sortie de Jacques Cardoze avant l’annonce du verdict.

Le verdict est tombé ! Après l’interruption de la rencontre opposant l’OL et l’OM le 21 novembre dernier, causée par le jet de bouteille contre Dimitri Payet, la commission de la discipline de la LFP a décidé de faire rejouer le match à huis clos, au Groupama Stadium, et d’infliger un point de retrait ferme au classement à l’OL. Cependant, l’affaire pourrait ne pas en rester là. Avant l’annonce des sanctions, Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l’OM, s’en est pris à la LFP qui avait a décidé de ne pas convoquer de dirigeant phocéen pour la réunion. « Il s'agit là d'une parodie de justice , a-t-il lancé devant les caméras. Je veux vous dire ici que nous nous réservons le droit, dans la mesure où l'OM n'a pas pu s'exprimer, de ne pas reconnaître la décision qui sera rendue ce soir. Nous nous réservons le droit de poursuivre par quelque moyen que ce soit, et devant les tribunaux, la décision qui sera rendue ce soir. » De son côté, l’Olympique Lyonnais se réserve le droit de faire appel comme l'explique le club dans un communiqué, tout en réagissant aux accusations de Jacques Cardoze, dénonçant « un discours aux relents populistes ».

« Un discours aux relents populistes, pour ne pas dire nauséabond »