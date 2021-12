Foot - OM

OM - Polémique : Payet, OL… Le clan Longoria pousse un immense coup de gueule contre la LFP !

Publié le 8 décembre 2021 à 19h30 par Bernard Colas mis à jour le 8 décembre 2021 à 19h46

Alors que la commission de discipline de la LFP s’est réunie ce mercredi pour étudier les sanctions à infliger à l'OL après les incidents survenus le 21 novembre au Groupama Stadium lors de l’Olympico face à l’OM, Jacques Cardoze, directeur de la communication du club phocéen, a fustigé la décision de la Ligue de ne pas convier les dirigeants marseillais.

Après les incidents survenus le 21 novembre au Groupama Stadium lors du choc entre l’OL et l’OM, interrompu avant la 5e minute de jeu (0-0) en raison du jet de bouteille contre Dimitri Payet, la commission de discipline de la LFP s’est réunie ce mercredi à 16h30 pour évoquer les suites de l’affaire et décider des sanctions adressées à l’Olympique Lyonnais. Cependant, l’OM ne prendra pas part aux débats, puisque la Ligue de football professionnel a fait le choix de ne pas convier les dirigeants marseillais contrairement à leurs homologues rhodaniens. Comme l’a expliqué RMC , la position de l’OM ne sera défendue qu’à travers des vidéos, rapports ou expertises, et donc sans présence physique du club phocéen. Une décision incompréhensible aux yeux des Marseillais, qui ont malgré tout pris la décision de se rendre à Paris. Alors que Pablo Longoria ne s’est pas montré devant les caméras, le directeur de la communication Jacques Cardoze a de son côté pris spontanément la parole, hors de lui, depuis le siège de la LFP pour dénoncer les agissements de la Ligue.

« C’est une honte pour le football français. Nous ne reconnaissons pas aujourd’hui cette commission de discipline »