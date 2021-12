Foot - OM

OM/OL - Polémique : Longoria d’accord avec Aulas ? Il répond !

Publié le 7 décembre 2021 à 10h45 par A.C.

Pablo Longoria a partagé son avis concernant les sanctions de la LFP, suite aux incidents qui ont émaillé la rencontre entre l’OM et l’OL, lors de la 14e journée de Ligue 1.

Après des semaines de polémique, on va enfin connaitre ce mercredi les sanctions de la Commission de discipline de la LFP. Le match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais n’est en effet pas le premier accident en Ligue 1 et la Ligue devra donc prendre une décision forte. Montpellier a été sanctionné avec une fermeture de deux tribunes pour trois matchs après les problèmes survenus le 8 aout, tandis que l’OGC Nice d’un retrait de points et un match à huis clos. Dans les deux cas, l’OM était concerné...

« Ce sont les gens sur le terrain, joueurs, staff technique, arbitre compris, qui produisent le business, le spectacle »