Foot - OM

OM/OL - Clash : Riolo fracasse Aulas après sa sortie surréaliste !

Publié le 23 novembre 2021 à 3h30 par A.M.

Après les incidents qui ont émaillé le choc entre l'OL et l'OM, Daniel Riolo fustige l'attitude de Jean-Michel Aulas, président du club lyonnais.

Arrêté après 2 minutes de jeu, le choc entre l'OL et l'OM n'a jamais repris. Et pour cause, Dimitri Payet a été touché par une bouteille d'eau jeté des tribunes. Jean-Michel Aulas a d'ailleurs eu des mots étonnant au micro de Prime Video : « Quand l'arbitre est revenu l'annoncer aux joueurs, il y a eu une réaction extrêmement violente de la part de Marseille, qui ne comprenait pas et a exigé que l'arbitre aille prendre des nouvelles de Dimitri . » Des propos qui ont scandalisé Daniel Riolo.

«Je n’ai plus aucun respect pour cet homme…»