OM - Malaise : C’est enfin de l’histoire ancienne pour ce flop de Sampaoli ?

Publié le 5 décembre 2021 à 11h30 par T.M.

Depuis le début de la saison, Gerson ne faisait qu’enchainer les déceptions. Alors que les critiques se multipliaient à l’encontre du joueur de l’OM, voilà que le Brésilien répond enfin sur le terrain. Le début de la gloire pour Gerson ?

Cet été, Pablo Longoria s’est montré très actif sur le marché des transferts. Le président de l’OM s’est démené pour exaucer les souhaits de Jorge Sampaoli afin de renforcer son effectif. Et la priorité de l’entraîneur marseillais était très claire, elle se nommait Gerson. Connaissant très bien le Brésilien pour l’avoir affronté quand il jouait à Flamengo, Sampaoli l’avait érigé en objectif numéro 1 afin d’en faire l’un de ses piliers au milieu de terrain. Un désir réalisé par Longoria, qui n’a pas hésité à lâcher près de 25M€ pour parvenir à un accord avec les Cariocas. Forcément, compte tenu de cet investissement et de cette étiquette de joueur le plus cher de l’été, Gerson était très attendu à l’OM. De plus, suite à son premier échec en Italie, l’ancien joueur de l’AS Rome arrivait avec une certaine pression pour son grand retour en Europe. Et pour l’international brésilien, les débuts ont été très compliquées. La déception a été immense en voyant les performance de Gerson, qui n’a cessé de rendre de mauvaises copies. Et sur la Canebière, on commençait alors clairement à s’interroger sur ce recrutement de Jorge Sampaoli.

Gerson enfin lancé ?