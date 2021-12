Foot - OM

OM - Malaise : Guendouzi lâche un message fort après la défaite au Vélodrome !

Publié le 4 décembre 2021 à 23h45 par B.C.

Ce samedi, l’OM s’est fait surprendre sur sa pelouse par Brest (2-1). Une défaite frustrante aux yeux de Matteo Guendouzi, qui remobilise déjà ses coéquipiers pour les prochains matches.

Alors que l’OM restait sur deux victoires consécutives en Ligue 1, les hommes de Jorge Sampaoli espéraient faire la passe de trois. Cependant, c’est le Stade Brestois qui est reparti du Vélodrome avec la victoire grâce à des buts de Romain Faivre et Franck Honorat. L’OM avait pourtant dominé la première période en ouvrant le score grâce à Gerson, avant de se montrer beaucoup moins dangereux lors des 45 dernières minutes. Interrogé après la rencontre, Matteo Guendouzi s’est montré critique, tout en pensant déjà à la suite.

« Quand on gagne on nous dit qu'on joue très bien et quand on perd, bizarrement, on nous dit qu'on joue très mal »