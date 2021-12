Foot - OM

OM - Malaise : Le terrible constat de Sampaoli après la défaite au Vélodrome !

Publié le 4 décembre 2021 à 21h15 par B.C.

Après avoir pourtant mené au score, l’OM a été surpris ce samedi sur sa pelouse par Brest (2-1). Une défaite qui frustre Jorge Sampaoli.

Après ses victoires contre Troyes et Nantes, l’OM voulait poursuivre sa belle série en Ligue 1 afin de conforter sa place de dauphin du PSG. Les hommes de Jorge Sampaoli pensaient ainsi avoir fait le plus dur en ouvrant le score face à Brest ce samedi, par l’intermédiaire de Gerson, mais les Bretons sont parvenus à revenir grâce à un penalty transformé par Romain Faivre avant que Franck Honorat n’inscrive le second but de son équipe. Dominateur durant la première période, l’OM n’a donc pas réussi à tenir le résultat, ce que regrette Jorge Sampaoli.

« On a perdu le contrôle du match »