OM - Malaise : Un protégé de Sampaoli envoie un message fort à Milik !

Publié le 4 décembre 2021 à 0h00 par B.C.

Depuis son retour de blessure, Arkadiusz Milik peine à se montre décisif avec l’OM. Cependant, Pol Lirola n'est pas inquiet concernant l’efficacité de son coéquipier.

Impressionnant lors de ses premiers mois à l’OM, Arkadiusz Milik est en grande difficulté depuis son retour de blessure. Le Polonais n’a trouvé le chemin des filets qu’à quatre reprises cette saison, pour une seule réalisation en Ligue 1, face à Lorient le 17 octobre dernier. Une situation compliquée à vivre pour Milik, d’autant que certains observateurs marseillais estiment que l’équipe de Jorge Sampaoli tourne mieux sans l’attaquant de 27 ans. Interrogé ce vendredi en conférence de presse, Pol Lirola se montre de son côté confiant au sujet d’Arkadiusz Milik.

« On est persuadés qu'Arek va se relancer »