Foot - OM

OM : Bielsa, Sampaoli… Daniel Riolo lance un avertissement !

Publié le 3 décembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Malgré les bons résultats d’ensemble de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM cette saison, Daniel Riolo craint néanmoins que le caractère de l’entraîneur argentin ne finisse par lui jouer des tours comme ce fut le cas avec un certain Marcelo Bielsa.

Tombeur du FC Nantes mercredi soir en championnat (1-0), l’OM se porte plutôt bien en cette première partie de saison et pointe à la 2e place du classement de Ligue 1 avec un match en retard. Les choix tactiques forts de Jorge Sampaoli comment donc à s’avérer payants, mais sur les ondes de RMC Sport dans l’ After Foot , Daniel Riolo n’a pas pu s’empêcher de faire le parallèle entre les méthodes de l’actuel entraîneur de l’OM et l’un de ses prédécesseurs, Marcelo Bielsa.

« Parfois, une étincelle peut tout faire dégoupiller »