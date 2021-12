Foot - OM

OM - Malaise : Marseille se mobilise pour la grosse recrue de l'été !

Publié le 3 décembre 2021 à 3h15 par A.M.

En grande difficulté depuis le début de saison, Gerson a enfin brillé mercredi soir contre Nantes (1-0). Jorge Sampaoli et Pau Lopez se réjouissent pour le Brésilien.

Recruté à prix d'or cet été, Gerson déçoit depuis le début de saison. Toutefois, mercredi soir contre le FC Nantes, le milieu de terrain brésilien a livré l'une de ses meilleures prestations de la saison en inscrivant notamment le but de la victoire (1-0). Un soulagement pour Gerson qui n'a pas manqué d'utiliser les paroles d’une chanson du rappeur brésilien Projota pour afficher son soulagement sur Instagram : « J’ai été hué, j’ai été humilié, j’ai été attaqué. J’ai été maudit, menacé, jamais effrayé. Applaudi, vénéré, honoré. Décerné par les hommes, par Dieu béni ». Et à l'OM, tout le monde est ravi pour Gerson.

L'OM se mobilise pour Gerson