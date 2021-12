Foot - OM

OM - Polémique : Pablo Longoria réagit aux accusations de racisme !

Publié le 1 décembre 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Alors que l’ESTAC n’a pas hésité à dénoncer mardi des propos racistes provenant du banc de touche de l’OM lors de leur confrontation dimanche, Pablo Longoria s’active en coulisses pour régler cette affaire.

Via un communiqué diffusé mardi soir, l’ESTAC a dénoncé une attitude raciste de la part des plusieurs personnes installées sur le banc de l’OM à l’encontre de son attaquant Suk Hyun-Jun, dimanche soir au Vélodrome lors de leur confrontation en Ligue 1 (1-0) : « S'il est absolument hors de question de donner écho aux paroles captées par les micros d'Amazon Prime ce dimanche, ces propos sont tout bonnement inacceptables et viennent entacher une discipline, le football, qui se veut par essence multicolore et multiculturelle », indique notamment ce communiqué, qui cible donc plusieurs remplaçants ou membres du staff de l’OM. Et la direction phocéenne doit donc réagir…

Longoria tente de joindre Troyes